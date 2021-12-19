Yolda bulduğu kazı otomobiliyle gezdirip iş yerine götürüyor! Bu bağ görenleri şaşırtıyor

Kentte yaşayan iş insanı Nurettin Bak, sabah saatlerinde otomobili ile iş yerine gitmek için evden çıktı. Yerleşim yerlerinin olmadığı bölgede başıboş gezen bir kaz gören Bak, bir süre bekleyip kimsenin gelmediğini anlayınca onu aracına aldı.

MİNNOŞ İSMİNİ VERDİ

Sosyal medyadan kazın fotoğrafını paylaşıp, sahibini arayan Bak, hayvan ile kurduğu bağı şiveli şekilde de anlattı. Bu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı. 'Mamoş' adını verdiği kazı yanından ayırmayan Bak, hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüp bakıyor.

DHA