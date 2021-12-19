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  4. Yolda bulduğu kazı otomobiliyle gezdirip iş yerine götürüyor! Bu bağ görenleri şaşırtıyor

Yolda bulduğu kazı otomobiliyle gezdirip iş yerine götürüyor! Bu bağ görenleri şaşırtıyor

19.12.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da yerleşim bölgesine uzak bir noktada gördüğü kazın sahibini arayan Nurettin Bak, sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekti. Aralarındaki bağın görenleri gülümsettiği Bak ile Minnoş isimli kaz, otomobille geziyor, doğada yürüyüş yapıyor, karlar içinde zaman geçiriyor.

Kentte yaşayan iş insanı Nurettin Bak, sabah saatlerinde otomobili ile iş yerine gitmek için evden çıktı. Yerleşim yerlerinin olmadığı bölgede başıboş gezen bir kaz gören Bak, bir süre bekleyip kimsenin gelmediğini anlayınca onu aracına aldı.

MİNNOŞ İSMİNİ VERDİ

Sosyal medyadan kazın fotoğrafını paylaşıp, sahibini arayan Bak, hayvan ile kurduğu bağı şiveli şekilde de anlattı. Bu görüntüler, sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı. 'Mamoş' adını verdiği kazı yanından ayırmayan Bak, hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüp bakıyor.

DHA

Bak'ın Minnoş isimli kazla yaptığı paylaşımlardan bazıları...

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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