Yollar ne zaman ücretsiz olacak? Otoyollar hangi gün ücretsiz olacak?

Vatandaşlar yolların ne zaman ücretsiz olacağını merak ediyor. Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunup, köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili bir müjde de verdi. Peki yollar ne zaman ücretsiz olacak?
Yollar ne zaman ücretsiz olacak?
Ramazan Bayramı sonrası Kurban Bayramı'na geri sayım başlamışken, vatandaşlar "Yollar ne zaman ücretsiz olacak?" sorusunu araştırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün düzenlen Kabine Toplantısı sonrası Kurban Bayramı ile ilgili kararları açıklamak üzere canlı yayında konuştu.
Erdoğan, köprü ve otoyollar hakkında "Karayolları Genel Müdürlüğü'müzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler de Cuma gece yarısı başlayacaktır." şeklinde konuştu.
"Diğer yandan tamamlanan ulaştırma yatırımlarımızı peyderpey hizmete açmaya devam ediyoruz." şeklinde sözlerine devam eden Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili "Önümüzdeki yılın 18 Mart'ında hizmete açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin tabliye montajına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.