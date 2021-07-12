Yollar ne zaman ücretsiz olacak? Otoyollar hangi gün ücretsiz olacak?

Vatandaşlar yolların ne zaman ücretsiz olacağını merak ediyor. Bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunup, köprü ve otoyol geçişleri ile ilgili bir müjde de verdi. Peki yollar ne zaman ücretsiz olacak?