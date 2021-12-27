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  4. Yüksekova'da hayat dondu, termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Yüksekova'da hayat dondu, termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

27.12.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de etkili olan soğuk hava Hakkari Yüksekova'da adeta hayatı durma noktasına getirdi. Termometreler eksi 19 dereceyi gösterirken ilçede araçlar dondu, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Hakkari Yüksekova'da termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı.
Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarını korumak için branda ve naylonla kapattı.
Aracının donduğunu belirten Kenan Fırat adlı vatandaş şunları ifade etti:
“Sabah saatlerinde kalktığımda zaten her yer donmuştu. Zor çalıştırabildim. Yüksekova resmen donuyor.
Buz sarkıtları da 2 metreyi bulmuş şekilde. Bu soğuklarla baş etmek baya zor olacak gibi görünüyor. Şu an araca baktığımızda eksi 19 dereciyi gösteriyor."
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova
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