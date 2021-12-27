Yüksekova'da hayat dondu, termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi

Türkiye'de etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Hakkari Yüksekova'da termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Günlerdir dondurucu soğukların etkisini gösterdiği ilçede araçlar donarken, binaların çatılarında ise buz sarkıtları 2 metreyi aştı.

Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, bazı vatandaşlar ise araçlarını korumak için branda ve naylonla kapattı.

Aracının donduğunu belirten Kenan Fırat adlı vatandaş şunları ifade etti:

“Sabah saatlerinde kalktığımda zaten her yer donmuştu. Zor çalıştırabildim. Yüksekova resmen donuyor.