HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan'daki orman yangınında son durum! Kontrolden çıktı

Yunanistan'daki orman yangınında son durum! Kontrolden çıktı

09.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'daki orman yangınları devam ediyor. Eğriboz Adası'nda(Evia) salı günü başlayan yangınlar kontrolden çıktı. Evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı.

YUNANİSTAN'DA KÖYLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu.
Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti.
Bir araya gelen ada halkı ev ve eşyalarını kurtarmak için itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti.

DURUM KÖTÜLEŞİYOR

DURUM KÖTÜLEŞİYOR
Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların meydana gelmesi nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası’nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.
Diğer yangın bölgelerinde ise itfaiye ekipleri, müdahale için gerekli suyun tükenmesi nedeniyle geri çekilmek zorunda kalıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçiyordu! Kararını verdi

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Bombalı eylem hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

Bakanlıktan 'Eda Nur Kaplan' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.