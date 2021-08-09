Yunanistan'daki orman yangınında son durum! Kontrolden çıktı

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nın (Evia) kuzeyinde geçtiğimiz salı günü başlayan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıktı.

YUNANİSTAN'DA KÖYLER ALEVLERE TESLİM OLDU

Hava ekiplerinin ülkedeki diğer yangınlara müdahale etmesi nedeniyle müsait olmayışı ve çoğu zaman yoğun duman nedeniyle yanan bölgelere ulaşamaması nedeniyle adadaki birçok köy alevlere teslim oldu.

Yangınlarda şu ana kadar 2 binden fazla ada sakini tahliye edilirken evlerini terk etmek istemeyen ada sakinleri ise tüm imkanlarını seferber ederek harekete geçti.

Bir araya gelen ada halkı ev ve eşyalarını kurtarmak için itfaiye ekipleri ile yan yana alevlere müdahale etti.

DURUM KÖTÜLEŞİYOR Ayrıca birçok bölgede yeniden alevlenmelerin yaşanması ve geçtiğimiz günlere göre daha güçlü rüzgarların meydana gelmesi nedeniyle durumun kritik olduğu Eğriboz Adası’nda itfaiye ekipleri, alevlerin Artemisio ve Galatsona köylerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.