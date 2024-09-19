HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yurtta şüpheli ölüm: 25 yaşındaki genç kadın bahçede kanlar içinde bulundu!

Yurtta şüpheli ölüm: 25 yaşındaki genç kadın bahçede kanlar içinde bulundu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
19.09.2024 16:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de bulunan özel bir kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm yaşandı. 25 yaşındaki K.A. yurt bahçesinde kanlar içinde bulundu. Cesedini gören yurt görevlileri durumu polise bildirdi. Polis ekipleri şüpheli ölümü araştırmak için çalışma başlattı. K.A.'nın 5'inci kattaki odasında inceleme yapan ekipler ölüm sebebini araştırıyor.

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören yurt görevlileri, panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri K.A.' nın kaldığı odada ve cesetin bulunduğu yerde çalışma başlattı.

Yurtta kalan diğer öğrenciler olay yerinden uzaklaştırıldı. Öğrenciler ve yurt görevlileri gözyaşlarına boğuldu. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
polis Kadıköy Öğrenci yurdu
En Çok Okunan Haberler
%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

%44 zam gündemdeyken, Mehmet Şimşek'e çağrı

Bahçeli'yi kızdıran Narin sorusu! Muhabire sert çıkıştı: Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin

Bahçeli'yi kızdıran Narin sorusu! Muhabire sert çıkıştı: Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve İzmir'de sonra şimdi de... Kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

CHP'li başkandan tepki çeken hareket!

Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Narin nasıl öldürüldü? Kahreden detay ortaya çıktı: Minik kızı arkadan boğmuş

Bahçeli'den HÜDA Par'a yanıt geldi!

Bahçeli'den HÜDA Par'a yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.