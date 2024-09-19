Yurtta şüpheli ölüm: 25 yaşındaki genç kadın bahçede kanlar içinde bulundu!

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören yurt görevlileri, panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı.