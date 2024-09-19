Yurtta şüpheli ölüm: 25 yaşındaki genç kadın bahçede kanlar içinde bulundu!

Sabah saatlerinde İstanbul Kadıköy'ün Dumlupınar Mahallesi bulunan özel bir yükseköğrenim kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören yurt görevlileri, panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşındaki K.A.'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ekipleri cenazenin olduğu alana güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri K.A.' nın kaldığı odada ve cesetin bulunduğu yerde çalışma başlattı.
Yurtta kalan diğer öğrenciler olay yerinden uzaklaştırıldı. Öğrenciler ve yurt görevlileri gözyaşlarına boğuldu. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yurdun olduğu mahallede oturan Turan Meydan, "Sabah arkadaşımın eşi namaza kalktığında orda bir kız yatıyor demiş. Kız yurdu burası. Polis ve savcı geldi inceleme yapıyorlar" dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.