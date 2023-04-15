HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

15.04.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük yıkım ve can kayıplarının yaşandığı Hatay'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kentte binlerce yıkılan binanın enkazının kaldırılması için çalışmalar sürerken enkazlar kaldırıldıkça boşlukların büyüyor, ortaya çarpıcı görüntüler çıkıyor.

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi Hatay oldu. Büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu Hatay'da çalışmalar devam ediyor. Yıkılan 21 bin 391 binanın enkazında çalışmalar sürerken, enkazların 14 bini kaldırıldı, binlerce bina ise ağır hasar almış durumda. Bölgeden yeni görüntüler de geliyor...

MEYDANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Enkazlar kaldırıldıkça büyük boşlukların oluştuğu Hatay Antakya, adeta hayalet şehre dönüşürken, binlerce binanın enkazının kaldırılmasıyla oluşan meydanlar havadan görüntülendi.

AW871182_02

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay’dan çekilen bu görüntüler, yürekleri dağlıyor. (İHA)

İŞTE KAHREDEN GÖRÜNTÜLER

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Polis lojmanında sır olay! Kanlar içinde bulundu, komiser gözaltına alındı

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Altın fiyatları düşse de yükselse de en az yüzde 8,5 getiri sağlayacak!

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

AK Partili adaya böyle tepki gösterdi! 'Burası babanın koltuğu değil'

AK Partili adaya böyle tepki gösterdi! 'Burası babanın koltuğu değil'

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

Sinan Oğan'dan Muharrem İnce'ye 'Babala TV' göndermesi! Oğuzhan Uğur kayıtsız kalmadı

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Ülke gizemli tarikatı konuşuyor! Bunun adı resmen ‘açlık orucu’

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.