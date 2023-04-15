Yürekleri dağladı! Hatay'dan yeni görüntüler... Enkazlar kaldırıldıkça boşluklar büyüyor

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden bir tanesi Hatay oldu. Büyük yıkımların ve can kayıplarının olduğu Hatay'da çalışmalar devam ediyor. Yıkılan 21 bin 391 binanın enkazında çalışmalar sürerken, enkazların 14 bini kaldırıldı, binlerce bina ise ağır hasar almış durumda. Bölgeden yeni görüntüler de geliyor...

MEYDANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Enkazlar kaldırıldıkça büyük boşlukların oluştuğu Hatay Antakya, adeta hayalet şehre dönüşürken, binlerce binanın enkazının kaldırılmasıyla oluşan meydanlar havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ DAĞLADI

Görüntülerde bir mahallede yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı, ağır hasarlı binaların ise yıkılmaya hazır bir şekilde beklediği göze çarpıyor. Medeniyetler şehri Hatay’dan çekilen bu görüntüler, yürekleri dağlıyor. (İHA)