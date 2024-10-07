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Yürekleri karartan haberler üniversiteleri de siyaha bürüdü: Öğrenciler iş birliği yaptı, kampüslerden kapkara görüntüler geldi

07.10.2024 14:28
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Son günlerde art arda gelen kadın cinayetleri üniversite öğrencilerini isyan ettirdi. Öğrenciler el birliğiyle kampüslerinde ortak eylem yaptı. İç karartan haberlere bugün üniversite öğrencileri siyah giyerek tepkilerini gösterdi.

Narin Güran'ın 8 yaşında korkunç bir şekilde öldürülmesinin şoku atlatılamamışken vahşet haberleri gelmeye devam etti. Semih Çelik isimli 19 yaşındaki cani, yaşıtı iki genç kızı, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletti. Aynı gün içinde İstanbul'un göbeğinde bir kadına cinsel istismar görüntüleri infial yarattı. Bugün de 2 yaşında cinsel istismara uğrayan ve darbedilen Sıla bebekten acı haber geldi. Kadınlara yönelik tüm bu cinayet ve cinsel istismar haberleri üniversite öğrencilerinin canına tak ettirdi. Fakülteler siyaha büründü.

Türkiye'yi yasa boğan haberlerin art arda gelmesi üzerine üniversite grupları bugün okullarda siyah giyilmesi çağrısında bulundu.

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Birçok öğrencinin çağrıya uyduğu, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda görüldü. Bazı dersliklerde tüm öğrencilerin siyah giydiği kareler sosyal medyada paylaşıldı.

İşte bugün kampüslerden gelen görüntülerden bazıları...

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ KARALAR BAĞLADI

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti üniversite siyah Semih Çelik
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