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  4. Yüsra Geyik gelinlikle poz verdi! Görenler Arka Sokaklar'daki eski halini hatırladı... "Nereden nereye..."

Yüsra Geyik gelinlikle poz verdi! Görenler Arka Sokaklar'daki eski halini hatırladı... "Nereden nereye..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
24.01.2024 12:11 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüsra Geyik şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı Aile dizisindeki Yağmur karakterine hayat veriyor. Filmde dün akşam oyuncunun düğünü vardı. Oyuncu sosyal medya hesabından düğünden pozlarını paylaştı.

Yüsra Geyik, Aile dizinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Finale yaklaşan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Yağmur'un düğünü oldu. Geyik, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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GELİNLİKLE POZ VERDİ

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.

Ünlü oyuncu şimdilerde Show Tv’de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Oyuncu dizideki rolüyle çok beğeniliyor.

Yüsra Geyik, 435 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından gelinlikli pozlarını paylaştı.  Paylaşıma "Gelinim" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

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Yüsra Geyik arka sokaklar ele karakteri
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