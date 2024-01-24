Yüsra Geyik gelinlikle poz verdi! Görenler Arka Sokaklar'daki eski halini hatırladı... "Nereden nereye..."

Yüsra Geyik, Aile dizinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Finale yaklaşan dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde, Yağmur'un düğünü oldu. Geyik, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakterinin ardından şimdide Aile dizisinde Devin'in kardeşi Yağmur'a hayat veren Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik, Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak adeta dizide büyümüştü.
Ünlü oyuncu şimdilerde Show Tv’de yayınlanan Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor. Oyuncu dizideki rolüyle çok beğeniliyor.
Yüsra Geyik, 435 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından gelinlikli pozlarını paylaştı. Paylaşıma "Gelinim" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.