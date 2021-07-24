Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney nereli ve kaç yaşında?

Yusuf Güney, taksici ile yaşadığı tartışma ile gündeme geldi. Taksicinin Güney'i istediği yere götürmeyi kabul etmemesinin ardından yaşanan tartışmayı Güney kayda aldı ve sosyal medyadan paylaştı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ardından Yusuf Güney'in kim olduğu merak edildi. Yusuf Güney, Londra'da çalıştığı şirkette çok başarılı olduğu için genç yaşta pazarlama müdürlüğü yaptı.

Yusuf Güney kimdir?

5 Haziran 1984 Trabzon doğumlu Yusuf Güney 37 yaşındadır. Güney, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşayan Güney, ardından ailesiyle Londra'ya taşındı. İlk albümünü dinleyicilerin beğenisine sunmadan önce Güney, Londra'da yaşıyordu. Çalıştığı şirkette başarılı olan Güney, genç yaşta pazarlama müdürü oldu.

Güney müzik dünyasına ilk adımını 2005 senesinde attı. Haziran 2005'te Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserde Rafet El Roman ile tanıştı ve böylece müzik dünyasına girdi. Güney, 2008'de ilk bestesi "Aşk-ı Virane" ile Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de yer aldı. Oldukça başarılı olan şarkı Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada yer aldı. 2009'da ise Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" seçildi.

YUSUF GÜNEY ALBÜMLERİ VE SİNGLE'LARI * Bir Sevda Masalı (2009) * Aşka İnat (2010) * Sevgi Arsızı (2013) * Kaptan (2016) / * "Bunalım" (2013) * "Hazin" (2014) * "Kördüğüm" (2016) * "Yaradanım" (2018) * "Çak Bi Beşlik" (2019) * "Duydun Mu?" (2020)