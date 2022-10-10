Yüz binlerce kişi gastronomi şöleni yaşadı! Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali üç gün boyunca sürdü. Tayland’daki geleneksel Vejertan Festivali’nden (Nine Emperor Gods Festival) ilginç görüntüler! Bakmak bile cesaret istiyor

ADANA'DA ÜÇ GÜN BOYUNCA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANDI!

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde gastronomi konferanslarıyla, çeşit çeşit lezzetlerle, renkli etkinliklerle bol bol eğlenen Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar, yeni tatlar keşfederek keyifli zamanlar geçirdi.

Festivale büyük 50’yi aşkın yerli ve yabancı şef ile gastronomi dünyasına yön veren 200 konuk da katıldı.

Adana Valiliği festivalle ilgili rakamları açıkladı. 193 dönümlük alanda düzenlenen festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı belirtildi.

Üç gün boyunca devam eden festivalde 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.