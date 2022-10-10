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  4. Yüz binlerce kişi gastronomi şöleni yaşadı! Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi

Yüz binlerce kişi gastronomi şöleni yaşadı! Adana Lezzet Festivali'nde 261 ton et tüketildi

10.10.2022 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da, üç gün boyunca gastronomi şöleni yaşandı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve büyük ilgi gören Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin 400 kişinin katıldığı bildirildi. Kente özgü Adana Kebabı, analıkızlı çorbası, mumbar ve şırdan dolması gibi lezzetlerin de aralarında bulunduğu tam 140 çeşit yemeğin tanıtıldığı festivalde, 261 bin 500 kilogram et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildi.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali üç gün boyunca sürdü.

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ADANA'DA ÜÇ GÜN BOYUNCA LEZZET ŞÖLENİ YAŞANDI!

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde gastronomi konferanslarıyla, çeşit çeşit lezzetlerle, renkli etkinliklerle bol bol eğlenen Türkiye’nin dört bir yanından gelen konuklar, yeni tatlar keşfederek keyifli zamanlar geçirdi.
Festivale büyük 50’yi aşkın yerli ve yabancı şef ile gastronomi dünyasına yön veren 200 konuk da katıldı.
Adana Valiliği festivalle ilgili rakamları açıkladı. 193 dönümlük alanda düzenlenen festivale 667 bin 400 kişinin katıldığı belirtildi.
Üç gün boyunca devam eden festivalde 261 bin 500 kilogram et ile 196 bin 800 litre şalgam tüketildiği kaydedildi.
Türkiye'nin en büyük lezzet festivali olma özelliği taşıyan etkinliğin gelecek yıllarda da devam edeceği aktarıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Adana kebap festival
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