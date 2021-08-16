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Yüz yüze eğitim haftada kaç gün yapılacak? Okullar ne zaman açılacak?

16.08.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenci ve veliler tarafından okullar ile ilgili gelişmeler takip edilirken yeni öğretim yılının ne zaman başlayacağı ve okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki yüz yüze eğitim haftada kaç gün yapılacak? Okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Okulların 2021-2022 eğitim öğretim yılında ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak okulların haftada kaç gün olacağı hakkında bilgilendirme yaptı. Peki yüz yüze eğitim haftada kaç gün yapılacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM HAFTADA KAÇ GÜN YAPILACAK?

Öğrenci ve veliler okulların açılıp açılmayacağı ve eğitimin nasıl devam edeceğini araştırmaya devam ediyor. MEB'den gelen gelişmeler bu sebeple takip ediliyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuyla ilgili ilk ve orta öğretimde okulların belirlenen tarihte açılacağını söyledi ve yüz yüze eğitimin bütün sınıflarda olmak üzere haftada 5 gün verileceğini ifade etti.
Ayrıca Özer, üniversiteler için de gerekli hazırlıkların başladığını ve yurtların karantina için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yüz yüze eğitimin ise aşılı veya PCR testi ile koşuluyla olması planlanıyor.
MEB konuyla ilgili hazırlıklarını sürdürürken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kendisi ile görüşen milletvekillerine okulların zamanında açılması konusunda kararlı olduklarını ve bu konu için de Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışmalarına devam ettikleri mesajını verdi.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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