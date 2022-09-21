Yüzlerce mülteci oraya akın etti! "Avrupa’ya gönderiyorlar" paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılınca...

Malatya'da yabancı uyruklu kişiler arasında hızla yayılan bir paylaşımda ortaya atılan yalan, şehri adeta karıştırdı. "Başvuran yabancı uyrukluları Avrupa'ya gönderiyorlar" yalanı kısa sürede çığırından çıktı ve paylaşımda işaret edilen hukuk firmasının önünde uzun kuyruklarına yaşanmasına yol açtı. İşte akılalmaz olayın detayları...

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yabancı uyrukluların Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde "Avrupa’ya gönderileceği" paylaşımı, yabancı uyruklu kişiler arasında kısa sürede yayıldı.