Yüzlerce mülteci oraya akın etti! "Avrupa’ya gönderiyorlar" paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayılınca...

Malatya'da yabancı uyruklu kişiler arasında hızla yayılan bir paylaşımda ortaya atılan yalan, şehri adeta karıştırdı. "Başvuran yabancı uyrukluları Avrupa'ya gönderiyorlar" yalanı kısa sürede çığırından çıktı ve paylaşımda işaret edilen hukuk firmasının önünde uzun kuyruklarına yaşanmasına yol açtı. İşte akılalmaz olayın detayları...
"AVRUPA'YA GÖNDERİYORLAR" YALANINI DUYAN YABANCI UYRUKLULAR İŞ MERKEZİNİN ÖNÜNE KOŞTU
Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bazı sosyal medya mecralarında yabancı uyrukluların Buhara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir hukuk bürosuna başvuruda bulunması halinde "Avrupa’ya gönderileceği" paylaşımı, yabancı uyruklu kişiler arasında kısa sürede yayıldı.
İddiayı duyanların koşarak geldiği iş merkezi önünde metrelerce kuyruk oluştu.
GERÇEK POLİS GELİNCE ANLAŞILDI
Gerçek ise polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı.
Firma yetkilileri ile görüşen ekipler iddianın bir yalandan ibaret olduğunu belirlerken, gerçeği tercümanlar aracılığıyla öğrenen yüzlerce mülteci, polis ekiplerinin kontrolünde evlerine dağıldı. (İHA)
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