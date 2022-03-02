Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Sağlıklı gıdalar, kişiyi formda tutar ve aynı zamanda bağışıklığını artırır. Bazı gıdalar tüm dünyada sağlık deposu olarak kabul edilir. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Bağışıklık sistemini koruyan ve hücreleri yenileyen besinler neler? İşte yanıtı...

EN SAĞLIKLI BEŞ BESİN

5-PANCAR YAPRAĞI 22 kalori (100 g) Besin puanı: 70. Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

4-PAZI 19 kalori (100 g) Besin puanı: 78. Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

3-KABAK ÇEKİRDEĞİ 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84. En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

2-CHIA TOHUMU 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85. Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.