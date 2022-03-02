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  4. Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

Yüzlercesi tek tek incelendi! İşte en sağlıklı besin

02.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı yaşamın anahtarı sağlıklı beslenme, bol hareket ve sağlıklı hayat tarzından geçiyor. Doğadaki besinlerin birçoğu insan vücudunun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerle doludur. Son yıllarda artışa geçen sağlıklı yaşam trendi yükselişe geçince sağlıklı gıdalar üzerine araştırmalar çoğaldı. Bilim insanları binlerce besin arasından en sağlıklı ilk beş besini açıkladı.

Sağlıklı gıdalar, kişiyi formda tutar ve aynı zamanda bağışıklığını artırır. Bazı gıdalar tüm dünyada sağlık deposu olarak kabul edilir. Sağlıklı bir yaşam için vücudumuzun ihtiyacı olan öyle besinler var ki olmazsa olmaz! Bilim insanları, insan sağlığına iyi gelen gıdaları açıkladı. Bağışıklık sistemini koruyan ve hücreleri yenileyen besinler neler? İşte yanıtı...

EN SAĞLIKLI BEŞ BESİN

5-PANCAR YAPRAĞI

5-PANCAR YAPRAĞI
22 kalori (100 g) Besin puanı: 70. Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

4-PAZI

4-PAZI
19 kalori (100 g) Besin puanı: 78. Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

3-KABAK ÇEKİRDEĞİ

3-KABAK ÇEKİRDEĞİ
559 kalori (100 g) Besin puanı: 84. En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

2-CHIA TOHUMU

2-CHIA TOHUMU
486 kalori (100 g) Besin puanı: 85. Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

1-KIRMIZI LAHANA

1-KIRMIZI LAHANA
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65. Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.
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