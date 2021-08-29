Zafer treni bileti nasıl yapılır? İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos, 1922'de yurdun düşmanlardan temizlenmesinin ve Büyük Taarruz'un başarı ile sona ermesinin tarihidir. Resmi ve ulusal bayram olan 30 Ağustos'un 99. yılı nedeniyle hatıra bileti yapılabiliyor. Bu bilet Ankara'dan Dumlupınar'a hareket ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!