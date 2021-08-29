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  4. Zafer treni bileti nasıl yapılır? İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

Zafer treni bileti nasıl yapılır? İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

29.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Ağustos 1922'de yurt, düşman işgalinden kurtarılmış ve Büyük Taarruz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başkumandanlığında başarı ile sonuçlanmıştı. 30 Ağustos Türkiye'de her yıl coşku ile kutlanıyor, saygı ile anılıyor. 30 Ağustos'un 99. yılı nedeniyle zafer bileti hazırlanıyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos, 1922'de yurdun düşmanlardan temizlenmesinin ve Büyük Taarruz'un başarı ile sona ermesinin tarihidir. Resmi ve ulusal bayram olan 30 Ağustos'un 99. yılı nedeniyle hatıra bileti yapılabiliyor. Bu bilet Ankara'dan Dumlupınar'a hareket ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

ZAFER TRENİ BİLETİ NASIL YAPILIR?

30 Ağustos'un 99. yılı nedeniyle Zafer Treni Hatıra bileti yapılıyor. Bu biletin kalkış noktası Ankara, varış noktası ise Dumlupınar.
Bilet 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a doğru hareket edecek.
Hatıra biletini almak için "https://zafertreni.com/" adresine erişim sağlayınız.
Linke tıkladığınızda ve isim soy isim bilgilerini girdiğinizde karşınıza çeşitli görseller çıkıyor.
Bu görsellerden birine tıklayarak Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal mecralarda paylaşım yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mustafa Kemal Atatürk

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