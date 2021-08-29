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  4. Zafer treni hatıra bileti nasıl yapılır? 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı

Zafer treni hatıra bileti nasıl yapılır? 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı

29.08.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922'de başarı ile sona ermişti. Yurdun düşmanlardan arındırıldığı gün olan 30 Ağustos her sene Türkiye'de coşku ile kutlanıyor, saygı ile anılıyor. Dumlupınar'dan Ankara'ya hareket eden zafer treni, 30 Ağustos'un 99. yılına özel hazırlanıyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos, 1922'de yurdun düşmanlardan temizlenmesinin ve Büyük Taarruz'un başarı ile sona ermesinin tarihidir. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos'un 99. yılı sebebiyle hatıra bileti yapılıyor. Hatıra bileti sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Bu bilet Ankara'dan Dumlupınar'a hareket ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!

ZAFER TRENİ BİLETİ NASIL YAPILIR?

30 Ağustos'un 99. yılı nedeniyle Zafer Treni Hatıra bileti yapılıyor. Bu biletin kalkış noktası Ankara, varış noktası ise Dumlupınar.
Bilet 29 Ağustos Pazar günü Ankara'dan Dumlupınar'a doğru hareket edecek.
Hatıra biletini almak için "https://zafertreni.com/" adresine erişim sağlayınız.
Linke tıkladığınızda ve isim soy isim bilgilerini girdiğinizde karşınıza çeşitli görseller çıkıyor.
Bu görsellerden birine tıklayarak Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal mecralarda paylaşım yapabilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Ankara Mustafa Kemal Atatürk

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