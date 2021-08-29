Zafer treni hatıra bileti nasıl yapılır? 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ülke genelinde coşku ile kutlanan 30 Ağustos, 1922'de yurdun düşmanlardan temizlenmesinin ve Büyük Taarruz'un başarı ile sona ermesinin tarihidir. Resmi ve ulusal bayramımız olan 30 Ağustos'un 99. yılı sebebiyle hatıra bileti yapılıyor. Hatıra bileti sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Bu bilet Ankara'dan Dumlupınar'a hareket ediyor. İşte 30 Ağustos Zafer treni hatıra bileti yapımı!