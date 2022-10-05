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Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Adım adım ölüme götürüyor! Gördüğünüz yerde uzaklaşın

05.10.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava kirliliği gibi çevresel faktörler gibi yediklerimiz ve içtiklerimiz de kanser gelişiminde çok önemli rol oynuyor. Çok uzun zamandır beslenme ve kanser ilişkisiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Kanserojenler, riskinize doğrudan katkıda bulunan maddelerdir; tütün ve asbest gibi şeyler.... Ancak, tabağınızda kanserojenler bulunabilir. Ve büyük olasılıkla kansere neden olan yiyecekleri yiyorsunuz. Hatta bu kanserojen yemekler en sevdikleriniz bile olabilir!

Kanser, dünyada koroner kalp hastalığından sonra en çok ölüm nedeni olarak ikinci sırada. Kanser türlerinin ve kansere bağlı ölümlerin yarısının doğru beslenmeyle önlenebileceği tahmin ediliyor.

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Uzmanlar, kanser gelişimine katkıda bulunan temel faktörün oksidatif stres olduğunu açıklıyor. Bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'mız üzerindeki etkisini nötralize ederek oksidatif strese karşı koyabilir. Bu gıdalar, birçok taze meyve ve sebzede bulunan antioksidan olarak bildiğiniz şeyleri içerir. Kanserojen gıda tüketiminizi azaltarak kansere yakalanma riskini de azaltabilirsiniz.

Aşağıda belirttiklerimiz kanserojen oldukları ve sağlığınıza zararlı oldukları bilimsel olarak kanıtlandığı için, kaçınmak isteyeceğiniz yiyeceklerdir.

KANSERLE İLİŞKİSİ OLAN EN ZARARLI YİYECEKLER

HAZIR PATATES PÜRESİ

HAZIR PATATES PÜRESİ
Hazır patates püresi, kolaylık sağlamak için zor zamanlarda çok pratik gibi gelebilir. Ama hiçbir şey sağlığınızdan önemli değildir. Ultra işlenmiş olan hazır patates püresi uzak durmanız gereken yiyeceklerden.

ASİTLİ İÇECEKLER

ASİTLİ İÇECEKLER
Neredeyse tamamen yüksek fruktozlu mısır şurubundan yapılan asitli içecekler, sağlığınızın en büyük düşmanı.

PAMUK ŞEKER

PAMUK ŞEKER
Pamuk şeker sadece saf şeker değildir, aynı zamanda çok yüksek ısıda pişirilir. Bu kabarık tatlıyı yemesi eğlenceli olabilir, ancak tadını çıkarmak için kanserojen yiyecekler arıyorsanız en iyi seçenektir.

ŞEKER

ŞEKER
Şeker genellikle kanser hücreleri tarafından diğer tatlandırıcı türlerine göre daha hızlı metabolize edilen yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır. Ve şekerin rengi parlak olsa da çok daha iyi bir tatlı tedavi seçeneği olan eşit derecede parlak meyvelerin faydalarından hiçbirine sahip değildir.

HAZIR KÖFTE

HAZIR KÖFTE
İşlenmiş köfteler nitrat içerebilir. Hazır köfteler ultra işlenmiş gıda kategorisinin bir parçasıdır ve ayrıca kırmızı et içerir. Bromlu un ve rafine şekerler bile içerebilirler. Bunlardan da kaçınmak en iyisidir.
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Anahtar Kelimeler:
kanser
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