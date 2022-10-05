Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Adım adım ölüme götürüyor! Gördüğünüz yerde uzaklaşın

Kanser, dünyada koroner kalp hastalığından sonra en çok ölüm nedeni olarak ikinci sırada. Kanser türlerinin ve kansere bağlı ölümlerin yarısının doğru beslenmeyle önlenebileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, kanser gelişimine katkıda bulunan temel faktörün oksidatif stres olduğunu açıklıyor. Bazı gıdalar, serbest radikallerin DNA'mız üzerindeki etkisini nötralize ederek oksidatif strese karşı koyabilir. Bu gıdalar, birçok taze meyve ve sebzede bulunan antioksidan olarak bildiğiniz şeyleri içerir. Kanserojen gıda tüketiminizi azaltarak kansere yakalanma riskini de azaltabilirsiniz.

Aşağıda belirttiklerimiz kanserojen oldukları ve sağlığınıza zararlı oldukları bilimsel olarak kanıtlandığı için, kaçınmak isteyeceğiniz yiyeceklerdir.