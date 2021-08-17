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  4. Zehra Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında?

Zehra Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında?

17.08.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları olarak bilinen Zehra Çilingiroğlu'nun hayatı ve hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde de eğitim almış olan Zehra Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli? Zehra Çilingiroğlu kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Zehra Çilingiroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde de eğitim alan Zehra Çilingiroğlu, ülkemizde de mimarlık bölümü okumaya başlamıştır. Peki Zehra Çilingiroğlu kimdir, aslen nereli?

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları olarak bilinen Zehra Çilingiroğlu'nun hayatı merak ediliyor.
Zehra Çilingiroğlu, 15 Ocak 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Hülya Avşar ile beraber İstanbul’da yaşamakta olan Zehra, Amerika Londra Westminster Üniversitesi'nde eğitim almıştır.
Türkiye’ye dönmesinin ardından burada da mimarlık okumaya başlamıştır. Baba tarafı Trabzon Sürmene olan Çilingiroğlu'nun anne tarafı ise Ardahan'lıdır.
Zehra Çilingiroğlu ayrıca sıkı bir Beşiktaş taraftarıdır.
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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