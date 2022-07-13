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Zehra Çilingiroğlu kırmızı bikinisiyle poz vermeye doyamadı

13.07.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zehra Çilingiroğlu Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Önceki gün plajda görüntülenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun 24 yaşındaki kızları Zehra Çilingiroğlu bol bol fotoğraf çektirdi.

Hülya Avşar bayramın üçüncü gününün akşamı Bodrum'da bir otelde sahneye çıktı.

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Annesinin sahnesini dinlemek için tatil beldesine giden Çilingiroğlu, gündüz güzel havanın ve denizin tadını çıkarmayı ihmal etmedi.

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Kırmızı bikinisiyle dikkat çeken Çilingiroğlu, suda poz verdi. Kendisine annesinin sosyal medya ekibinde çalışan bir arkadaşı eşlik etti.

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Zehra yüzmekten çok fotoğraf çektirdi.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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