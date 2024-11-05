Zeynep Sever, Amine Gülşe ve Mesut Özil'in lüks villasına gitti! Oyun parkı, hobi odası, spor salonu...

Yenge FC programında Zeynep Sever Demirel, “Özil Ailesi”nin evini ziyaret etti. Mesut Özil ve 2014 Miss Turkey Güzeli eşi Amine Gülşe'nin kocaman bahçeli villasını ağızları açık bıraktı.
İşte o lüks evin detayları...
Çiftin evlerindeki hobi alanı dikkat çekti. Bilardo ve langırtın olduğu alanda lüks detaylar yine göze çarptı.
Amine Gülşe langırt için "Bu genelde süs gibi burada ama yazın denk gelirse oynarız" dedi. Bilardo masası için ise "Ben hiç bilmem Mesut bilir onu. Burası Mesut için bir oyun alanı" dedi.
Lüks villada spor salonlarını aratmayan spor odası da görenleri şaşırttı. Mesut Özil'in sık sık spor pozu yaptığı yerin evi olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oldu.
Amine Gülşe eşinin 5 gün sıkı şekilde spor yaptığını söyledi.
Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren eski kraliçe Amine Gülşe çocuk açıklamasıyla da dikkat çekti. Düğün günü 5 çocuk sözü verdiğini söyleyen Amine “Herkes ısrarla önce 3’üncü bebeği bekliyor. Mesut’a kalsa 11 kişilik futbol takımı kurar. Ama hayat öyle değil. Kızlar daha küçük. Biraz büyüsünler. Ben de kendime geleyim” dedi