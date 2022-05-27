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Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi

27.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu Belediyesi AKDEM’in düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nde bu hafta; “Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması” konusu ele alındı.

İSTANBUL, (DHA) - Zeytinburnu Belediyesi AKDEM’in düzenlediği Çarşamba Seminerleri’nde bu hafta; “Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması ve Atık Miktarının Azaltılması” konusu ele alındı. Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz, “2050 yılında Dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması ön görülüyor. Bu sebeple kaynakların verimli kullanılması hayati önem taşıyor” dedi.

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz AKDEM Çarşamba Seminerlerinin konuğu oldu. Yılmaz AKDEM üyelerine; israfın önlenmesi, doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüksek Çevre Mühendisi Elif Morina Yılmaz insan kaynaklı çevre sorunlarından bahsederken sanayi devrimiyle nüfusta büyük artış yaşandığını söyledi. Yılmaz, “Ne yazık ki doğal kaynakları hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Kente göç ile yapılan istatistiklerde Türkiye’de her beş kişiden biri İstanbul’da yaşıyor. 2050’de dünya nüfusunun 9 milyara ulaşması ön görülüyor. Bu sebeple kaynakların verimli kullanılması hayati önem taşıyor” dedi.

“YENİLEN GIDANIN AMBALAJINDAN KİŞİ SORUMLUDUR”

Türkiye’de günde toplam 80 bin ton evsel atığın oluştuğunu bunun 18 bin tonluk kısmının ise İstanbul’da çıktığının altını çizen Yılmaz istatistiksel bilgiler de verdi. “Atıkların kaynağında ayrıştırılması çok önemlidir. Evsel atıkların yüzde 20’si plastik, yüzde 10’u kağıt, yüzde 4’ü cam, yüzde 2’si ise metalden oluşuyor. Yenilen gıdanın ambalajından kişi sorumludur. Hanelerde poşetler ücretli değilken kişi başı yılda 440 poşet kullanıyordu. Poşetin ömrü 15 dakika. Alışverişlerde bez çanta kullanılmasını tavsiye ediyorum.”

Elif Morina Yılmaz, tarihi geçen ya da bozulan ilaç atıklarının kesinlikle çöpe atılmamasını, eczanelere teslim edilerek özel tesislerde bertaraf edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

Zeytinburnu'nda doğal kaynakların verimli kullanılmasına yönelik seminer düzenlendi - Bölge - İstanbul -

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