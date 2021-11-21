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Zeytinyağın atık maddesinden, dünyanın en değerli etken maddesini ürettiler

21.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan karasu, zararlı etkileriyle çevrede tahribata neden oluyor. Konu ile ilgili araştırma yapan bir AR-GE firması, çevreye zararlı atık madde olarak bilinen karasuyu dünyanın en değerli ilaç etken maddelerden biri haline getirdi. Yapılan araştırmalar, Hidroksitirozol'e çevrilen karasuyun yeşil çaydan 10 katı daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Gülendam Tümen, “Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan sıfır atık projesini destekliyor ve başlattı. Bunun üzerine bu yörede zeytin ağaçları ve zeytinyağı fabrikaları bulunan yerlerde en büyük sorun karasu. Zeytin karasuyu dediğimiz olay. Bu terim aslında yanlış bir terim. Neden yanlış bir terim çünkü, zeytinyağı fabrikalarında zeytin suyu çıktığı zaman asla karasu değil. Çok besleyici bir meyve suyu. Bu suyun içerisinde oleurapein, hidroksitirozol, aminoasitler, vitaminler bizim için değerli mineraller bulunmakta. Biz bu suyu havuza göndermeden işleme tabi tutarsak, çok önemli bir ürün elde ediyoruz. Bu hidroksitirozol. Hidroksitirozol, oleurapeinin hidroliz ürünü. Bu etken madde öyle yüksek antioksidana sahipki yapılan çalışmalarda yeşil çayın 10 katı, Q10 enziminin iki katından fazla antioksidan aktiviteye sahip” dedi.

"PRATİĞE GEÇİRİLMESİ LAZIM"

Zeytin karasuyunda etken madde oranını yeni yöntem ile yüzde 10’a çıkardıklarını ifade eden Prof. Dr. Tümen “Bu hidroksitirozolü son yapılan denemeler ile çalışmalarla zeytinyağı fabrikasından elde edilen karasuda oranını yüzde 10’a çıkardık. Bunun HPLC analizleri ile merkez laboratuvarında yaptırarak analizlerini gördük. Verdiği pikler ve yüzdeleri ile. Hidroksitirozolün çok ilginç bir kullanım alanı daha var. Bunun üzerinde çok çalışmalar var. Etleri saklamak için pek çok sentetik antioksidanlar kullanılıyor. Ama şimdi hidroksitirozol ile etleri koruyup daha lezzetli hale getirme çalışmaları başladı. O kadar fazla kullanım alanı var ki; artık karasu diye bir şey kalmaması için bu projenin aktif olarak pratiğe geçirilmesi lazım” dedi.

"1 KİLOGRAMI 1 TON TEMİZ SUYU KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR"

"1 KİLOGRAMI 1 TON TEMİZ SUYU KULLANILMAZ HALE GETİRİYOR"
AR-GE firması sahibi Faruk Durukan ise zararlı diye kabul edilen zeytin karasuyundan faydalı bir etken madde ürettiklerini ifade ederek, “Zeytin karasuyu dünyanın en zararlı atık maddelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Dünyada 25 ülkede çıkmaktadır. Özellikle Akdeniz Havzası, İtalya, İspanya, Yunanistan gibi. 3 bin yıldır çıkmaktadır. Bir kilogram zeytin karasuyu 1 ton temiz suyu kullanılmaz hale getiriyor. Biz böyle dünyaya zararlı bir malzeme kabul edilen maddeden, dünyanın en kıymetli etken maddesini almayı başardık. Hidroksitirozol bu madde ilaç sanayide çok önemli kanserde özellikle, korona virüs ile mücadelede çok etkili bir maddedir.

"ZARARLI DİYE KABUL EDİLEN KARASU FAYDALIYA DÖNÜŞTÜ"

"ZARARLI DİYE KABUL EDİLEN KARASU FAYDALIYA DÖNÜŞTÜ"
Hidroksitirozol oleurapein dediğimiz etken maddenin parçalanmış şeklidir. Bu karasudan elde edilen ilk çalışmadır. Amerika hidroksitirozolü elde edebiliyor ama oleurapein dönüşüyor. Ama biz atıktan elde etmeyi başardık. Bu dünya için örnek bir projedir. Zararlı diye kabul edilen karasu faydalıya dönüştü” dedi. İHA
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