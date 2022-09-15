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  4. Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

Zirveden dikkat çeken kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bir araya geldi! Putin'le sohbet etti

15.09.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi nedeniyle Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle bir araya geldiği zirveden dikkat çeken fotoğraflar paylaşıldı. Öte yandan Erdoğan gezi esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrıca sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetlisi olarak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi toplantısına katılmak üzere Özbekistan’ın Semerkant kentine geldi. ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geçti. Söz konusu ziyaretten dikkat çeken kareler de paylaşıldı.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI ŞİÖ ZİRVESİ'NDEN KARELER

Erdoğan, ziyaret kapsamında diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

PUTİN'LE SOHBET ETTİ

PUTİN'LE SOHBET ETTİ
Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin semerkant

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