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Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 18:09 | Son Güncelleme

BURSA'da, galerici Mert İ.

Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, galerici Mert İ. (27) sokak ortasında arızalanan otomobilinin içinde göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi 7'nci Çilek Sokak'ta meydana geldi. Galerici Mert İ., iddiaya göre, 16 GV 286 plakalı otomobilinin arızalanması üzerine yolda kaldı. Mert İ., çevredekilerin yardımıyla otomobilini yaklaşık 20 metre iterek ileri götürdü, ardından sokak ortasında duran aracın sürücü koltuğuna oturdu. Burada bir süre bekleyen Mert İ., kendisine yardım edenlerin uzaklaşmasıyla göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyarak koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mert İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah sesi üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri polis ekiplerinin çalışmalarını izledi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Galerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar ettiGalerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar ettiGalerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar ettiGalerici, arızalanan otomobilinin içinde intihar etti

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