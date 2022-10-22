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Galerici ortaklara ekspertiz şoku! 285 bin liraya aldıkları 2014 model otomobilin önü 2013, arkası 2015 model çıktı

22.10.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da galerici Kemal Yetkin (30) ve Tunahan Şimşek (30), ekspertiz raporu ile 285 bin liraya aldıkları 2014 model otomobili satmak için başka bir ekspertiz firmaya götürdüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar. Araç için 'ön taraftan işlemli, ortadan kesik ve ekleme yapılmış. Pert kaydı mevcut. Ağır işlem yapılmış' raporu verilince, galerici ortaklar neye uğradıklarını şaşırdı. Otomobilin önünün 2013, arkasının 2015 model kasadan birleştirildiğini öğrenen ortaklar, suç duyurusunda bulundu.

Galerici ortaklara ekspertiz şoku! 285 bin liraya aldıkları 2014 model otomobilin önü 2013, arkası 2015 model çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ortak galeri ve emlakçılık yapan Kemal Yetkin ile Tunahan Şimşek, 18 Mayıs'ta Barış K.'nin otomobilini 285 bin liraya satın almak için anlaştı. Otomobili devir işlemleri öncesi ilçedeki ekspere götüren ortaklar, 2014 model otomobilin bütün aksamının sağlam, kaportanın üzerinde gözle görünen ezik, çizik ve dolu yağışından kaynaklanan izler olduğu yönünde rapor verildi. Ortaklar rapor doğrultusunda Barış K.'ye 285 bin lirayı ödeyerek otomobili satın alıp devrini Tunahan Şimşek üzerine yaptırdı.

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ALICI VAZGEÇTİ

Yetkin ve Şimşek, geçen günlerde otomobili internet üzerinden satışa sunup, anlaştıkları alıcıyı İstanbul'dan Alanya'ya davet etti. Müşteri, otomobilin farklı bir firmadan ekspertiz raporunu talep etti. Bunun üzerine ilçedeki başka ekspere götürülen otomobil incelendikten sonra verilen raporda, 'Otomobilin ağır işlemli ve pert kaydı olduğu, ortadan kesik ve ekleme yapıldığı, çeşitli noktalarında ezik ve çiziklerin olduğu' ifadeleri yer aldı. 7 Ekim tarihli ekspertiz raporu sonrası İstanbul'dan gelen müşteri, otomobili almaktan vazgeçti.

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ÖN VE ARKASI FARKLI

Otomobil hakkında bilgi almak isteyen Şimşek, ilk ekspertiz raporunu düzenleyen firmaya giderek ikinci raporu gösterdi. Bunun üzerine firma yetkilileri iddiaya göre zararın telafisi için 12 bin 500 lira önerdi. Teklifi kabul etmeyen ortaklar sonrasında otomobili yetkili servise götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası servis görevlileri, otomobil kasasının ön kapı hizasından kesik olduğunu ve kaynakla birleştirildiğini, kasanın ön kısmının 2013, arka tarafının ise 2015 model başka bir otomobilden alındığı yönünde görüş belirtti.

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'DEĞER FARKINI İSTİYORUZ'

Ortaklardan Kemal Yetkin, otomobili alırken yaptırdıkları ekspertizde verilen raporda önemli hasarın olmadığı yönünde görüş belirtildiğini anlattı. Yetkin, "Aracı satmak için internete ilan verdik. Ekim ayı içerisinde otomobile müşteri çıktı. İstanbul'dan 2 kişi geldi. Müşterilere aldığımız ekspertiz raporunu gösterdik. Onlar farklı bir firmadan rapor almak istediklerini söyledi. Otomobili oraya götürdük. Usta, otomobilin eklemeli olduğunu ve kaynaklı olduğunu söyledi" dedi.

Rapor üzerine ortağı Tunahan Şimşek'in, kendilerine ilk ekspertiz raporunu veren firmaya gittiğini ifade eden Yetkin, "Firma yetkilileri, ikinci raporu doğrulayıp, hatalarını kabul etmiş. 'Bir hafta içerisinde size dönüş yapacağız' demiş. Ekspertiz yapan firmayla yaptığımız görüşmede yine hatalarını kabul ederek, bize 12 bin 500 lira gibi komik bir bedeli teklif ettiler. Biz bu otomobili ya geri almalarını ya da aradaki değer farkını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu.

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Mağduriyetlerinin giderilmesini talep eden Şimşek, otomobili satan Barış K. ve hatalı ekspertiz raporu düzenleyen firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Diğer ortak Şimşek ise 2014 model otomobilin ön kısmının 2013, arka kısmının ise 2015 model otomobilden alınıp birleştirilmesinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.

(DHA)

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