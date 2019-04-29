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Galericilere tefecilik operasyonunda 8 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 22:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da oto galeri görünümü altında tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te Tarkan Urçar'ın galericilik adı altında tefecilik yaptığı, alacak ve verecek konularına girerek pay aldığı iddiaları üzerine harekete geçti.  Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 26 Nisan'da adresleri tespit edilen 22 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Galericilere tefecilik operasyonunda 8 tutuklama

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da oto galeri görünümü altında tefecilik yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te Tarkan Urçar'ın galericilik adı altında tefecilik yaptığı, alacak ve verecek konularına girerek pay aldığı iddiaları üzerine harekete geçti.
Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle 26 Nisan'da adresleri tespit edilen 22 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 350 mermi ve fişek, 149 çek yaprağı, 54 senet ve sahte olduğu değerlendirilen ABD doları, Euro ve Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 şüpheliden 6'sı savcılığın talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. 16 şüpheli hakkında ise, 'Silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Ruhsatsız silah', 'Silah ticareti' ve 'Tefecilik' suçlarından işlem yapılarak sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden, aralarında Tarkan Urçar'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(FOTOĞRAF)

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