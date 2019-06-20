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Galericilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, galericiler arasında çıkan kavgada Ufuk B.

Galericilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, galericiler arasında çıkan kavgada Ufuk B. (55), bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olay, dün gece Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre galericilik yapan Mustafa N. ve Ufuk B. arasında otomobil alışverişinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Mustafa N., Ufuk B.'yi karnından bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ufuk B., olayı gören vatandaşlar tarafından otomobille Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ufuk B., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ufuk B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayın ardından kaçan Mustafa N.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Galericilerin bıçaklı kavgası: 1 ağır yaralı

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