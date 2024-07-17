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  4. Galeriden aldığı otomobil evine dönemeden alev aldı! Kırıkkale'de ikinci el araç şoku: "'Arabanın hiçbir sıkıntısı yok' dediler"

Galeriden aldığı otomobil evine dönemeden alev aldı! Kırıkkale'de ikinci el araç şoku: "'Arabanın hiçbir sıkıntısı yok' dediler"

17.07.2024 14:10
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17.07.2024 14:10
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Kırıkkale'de bir vatandaş galerinden ikinci el otomobil satın aldı. Ancak işler ters gidince vatandaşın hevesi kursağında kaldı. Daha eve dönüş yolundayken araba alev alınca vatandaş hayatının şokunu yaşadı.

Gece yarısı yeni otomobiliyle ilk sürüşünü gerçekleştirmek üzere yola çıkan Yasin Canyurt araçtan bir anda alevlerin çıkmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Canyurt, arabanın kefili olduğu olduğunu söyleyen kişinin kendisine "Arabanın hiçbir sıkıntısı yok" dediğini ifade etti.

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GALERİDEN ALIP YOLA ÇIKMIŞTI Kİ...

Kırıkkale’de gece saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki İş-Kur Kavşağı’nda seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Canyurt isimli vatandaş, Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir galeriden yeni satın aldığı otomobilin motor bölümünden çıkan alevleri fark etti.

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ARAÇ BU YÜZDEN YANMIŞ

Canyurt, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve soğutma çalışmalarını yaptı. Otomobilde yapılan incelemelerde, yangının çıkış sebebinin aküye bağlı kablolardan kaynaklandığı tespit edildi. Polis ekipleri de yangının olduğu kavşakta yol güvenliği aldı.

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"ARABA BİRDEN ALEV ALDI"

Yangın anını anlatan sürücü Yasin Canyurt, "Aracı daha yeni Ankara Sincan’daki bir galeriden aldım. Bize 'Arabanın hiçbir sıkıntısı yok, kefili benim arabanın’ denildi. Arabanın devrini aldım ve Kırıkkale’ye geldim. Geldikten sonra araba birden alev aldı. Aradan 2 saat geçti, gaz aldık ve kendi evime geçiyordum. Buradaki göbeği döndükten sonra araba birden alev aldı" dedi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Otomobil ikinci el araba
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