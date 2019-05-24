İSTANBUL (AA) - DenizBank bünyesindeki sergi mekanı GaleriDeniz, Abdi İbrahim Otsuka'nın katkılarıyla hazırlanan ve 4 yıldır Türkiye'nin pek çok noktasında 2 milyondan fazla kişiye ulaşan "Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, serginin şizofreniyi anlamak üzere ziyaretçisini tarihsel bir yolculuğa çıkaran, 5 bin yıl öncesine ait insan hikayeleriyle başlayıp bugüne ulaşan bir proje olduğunu anlattı. "Görmezden Gelmeyelim" sergisinin şizofreniyi anlamak üzere yeni bir deneyim alanı sunduğunu anımsatan Ateş, "Bu sergide izleyici olmaktan ziyade katılımcı olarak bir şizofren hastasının zihnine, doğasına, duyusal ve zihinsel deneyimlerine misafir oluyoruz. Hastalığın ve beraberindeki tedavi yöntemlerinin evrimini, değişim ve dönüşümünü görüyor ve en önemlisi, bu dünya ile empati kurabiliyoruz." dedi. DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana insanı anlamaya çalıştığını aktaran Ateş, şunları kaydetti:

"Çiftçisi, KOBİ'si, emeklisi, turizmcisi, eğitimcisi, sporcusu ve sanatçısıyla insan yaşantısında değer yaratmaya çaba gösterdik. GaleriDeniz de temel olarak bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir sanat alanı oldu. Şizofreni gibi toplumsal farkındalığın çok gelişmediği bir konuyu gündeme alıp sergi alanımıza taşımaktan onur duyuyoruz." - "Dünyada ilk ve tek olan tedavileri Türkiye'ye getiriyoruz" Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) ve Abdi İbrahim Otsuka Yönetim Kurulu Üyesi Süha Taşpolatoğlu, Türk ilaç sektöründeki ilk ve tek Japon ortaklığı olan Abdi İbrahim Otsuka'nın yaşama, keşfetmeye, iyileştirmeye inanan, cesur ve yenilikçi bir şirket olduğunu belirtti. Sergiyi DenizBank iş birliği ile İstanbullu ziyaretçilere bir kez daha ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Taşpolatoğlu, şöyle devam etti: "Abdi İbrahim Otsuka, 107 yıldır iyileştirme tutkusuyla çalışan Türk ilaç sektörünün lideri Abdi İbrahim ile dünyanın en büyük 30 ilaç firması arasında yer alan Otsuka'nın güçlü iş birliğinden doğdu. Otsuka'nın sahip olduğu yüksek teknoloji ve Ar-Ge gücünü Türkiye'de sağlık sektörünün hizmetine sunuyoruz. Dünyada ilk ve tek olan tedavileri Türkiye'ye getiriyoruz. Teknoloji transferinin yanında yerli üretime de katkı sağlıyoruz."

Abdi İbrahim'in toplumsal sorumluluk bilinciyle özellikle psikiyatri hastalarının sosyal hayatlarında karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ilgili farkındalık yaratmak ve onlara daha fazla destek olabilmek amacıyla hareket ettiğini vurgulayan Taşpolatoğlu, "Bu sergi aracılığıyla şizofreni hastalığıyla hasta ya da hasta yakını olarak yüzleşmiş kesimlere yalnız olmadıklarını hatırlatırken, hastalıkla yüzleşmemiş olanlara da bu hastalığa maruz kalanlarla empati kurabilmeleri için bir fırsat sunmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. - "4 yılda 2 milyondan fazla insana ulaşmayı başardık" Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin ise Abdi İbrahim Otsuka olarak, her adımda daha fazla hayatı iyileştirmek, hastaların yaşamlarına değer katmak için çalıştıklarını ve sosyal projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Sergiye ev sahipliği yapan DenizBank ve DenizGaleri'ye teşekkür eden Elkin, "Özellikle psikiyatri hastalıklarında, hastalığın kendisinden bile zor olan bir sorun söz konusu. Toplumsal damgalama. Damgalama, yani toplumdaki ön yargılar hastalığın verdiği zarardan çok daha büyük. Şizofreni konusunda toplumu bilinçlendirmek, hastalarla empati yapabilmeyi sağlamak üzere 2015 yılında 'Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisini hazırlayarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'ye taşıdık. 4 yılda 2 milyondan fazla insana ulaşmayı başardık. İlk günden itibaren büyük ilgi gören bu sergi, pek çok önemli ödülün de sahibi oldu. Bundan sonraki adımda sergimizi Türkiye'nin diğer illerine de götürerek daha çok insana ulaşmayı ve şizofreni konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesine bulundu.