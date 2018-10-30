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Galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY'de bir otomobil galerisine motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı, işyerinde bulunan 1 kişi ayağından yaralandı.

Galeriye silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY'de bir otomobil galerisine motosikletli kişiler tarafından ateş açıldı, işyerinde bulunan 1 kişi ayağından yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisin şüphelileri arama çalışmalarını sürüyor. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Florya Şenlikköy'de dün öğle saatlerinde meydana gelen olay edinilen bilgilere göre şöyle gelişti: Motosiklet ile bir otomobil galerisine gelen ve bir süre bekleyen iki kişiden biri, tabancasıyla galeriye peş peşe ateş etti. Daha sonra iki saldırgan, aynı araçla olay yerinden kaçarken, galeride çalışan Kutay Tolga Aydoğan ayağından hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de, saldırganları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntülerde, motosikletli iki kişi galerinin önüne gelmesi, sürücünün arkasında bulunan kişinin silahıyla galeriye ateş açması ve ardından kaçmaları yer alıyor. .

(FOTOĞRAF)

Galeriye silahlı saldırı: 1 yaralıGaleriye silahlı saldırı: 1 yaralıGaleriye silahlı saldırı: 1 yaralı

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