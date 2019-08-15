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GALİBİYETİ MEŞALELERLE KUTLADILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 02:18 | Son Güncelleme

Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa Final maçı sonrası bazı Liverpool taraftarları stadyum çıkışında meşaleler yakarak galibiyeti kutladı. Liverpool’un penaltılarla kazandığı maç sonrası Chelsea taraftarları ise buruk bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Stadyum çevresinde maç sonu herhangi bir olay yaşanmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Taraftarların meşaleli kutlaması
-Taraftarların stadyumdan çıkışı
-Genel ve detaylar

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