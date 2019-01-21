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Galiçya Cephesi şehitleri Çekya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

Galiçya Cephesi şehitleri Çekya'da anıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde, Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesinde Galiçya Cephesi şehitleri anıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum ve Kabataş Erkek Lisesi iş birliğinde, Prag'daki Charles Üniversitesinde Galiçya ve Birinci Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinde hayatını kaybeden Çek ve Türk askerler hatırasına anma programı düzenlendi.

Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 12 kişilik heyetin katıldığı program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve "Uzak Doğu Asya ve Dünya Projesi" kapsamında yapıldı.

Programa Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı'nın yanı sıra Charles Üniversitesi Yakın Doğu ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Pavel Sladek, Türkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Jitka Maleckova, Çek öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Programda Balkan, Çanakkale ve Birinci Dünya savaşlarında çeşitli cephelerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısına çekilen, Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin oynadığı "Daha Bir Çiçekken" isimli kısa film izletildi.

Etkinlikte daha sonra öğrenciler müzik öğretmenleri eşliğinde, "Çanakkale İçinde Vurdular Beni" türküsü ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" ve Çekçe "Ach synku synku" şarkılarını seslendirdiler.

Prag Belediyesinin yanı sıra diğer yerel otoritelerle de temaslarda bulunan heyet, Atatürk'ün 1 Haziran - 28 Temmuz 1918'de kaldığı Karlovy Vary'de müze haline dönüştürülen odasını da ziyaret etti.

Heyet, programın son gününde ise Pardubice Türk Şehitliği'ne defnedilmiş 508 Türk askerinin mezarlarını ziyaret etti.

Galiçya Seferi'ne çoğunluğu Çanakkale Savaşı'nda yer alanlar olmak üzere 30 bin civarında Türk askeri gönderilmişti. Galiçya Cephesi, Osmanlı toprakları dışında en çok şehit verilen cephe olmuştu.

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