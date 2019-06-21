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Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

I.

Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

I. Dünya Savaşı’nda Galiçya ve diğer cephelerde hayatını kaybeden şehitler, Polonya’da Tadeusz Czacki Lisesinde Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin de katıldığı programda anıldı.
Uzakdoğu Asya ve Dünya Projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Kabataş Erkek Lisesinden bir grup öğrenci ve öğretmen tarafından Polonya’da I. Dünya Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Varşova ayaklanmasında hayatını kaybeden Türk ve Polonyalı askerler hatırasına anma programı düzenlendi. Kabataş Erkek Lisesinin kardeş okulu olan ve 1876 yılında kurulan Varşova Tadeusz Czacki Lisesinde gerçekleştirilen anma programına Lise Müdürü Anna Koszycka, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen programda Balkan, Çanakkale ve I. Dünya Savaşı’nda çeşitli cephelerde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasına çekilen, Kabataş Erkek Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin oynadığı “Daha Bir Çiçekken” kısa filmi de izlendi. Daha sonra her iki okulun öğrencileri, müzik öğretmenleri eşliğinde ”Çanakkale" türküsü ile “Bir Başkadır Benim Memleketim” ve “Warsawskie Dzieci” adlı Lehçe şarkıyı seslendirdiler.
Polonya Senatosu Başkan Yardımcısı Maria Koc, Türk öğrencileri Senatoda ağırladı. Öğrenciler Polonya Senatosu ve işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu. Heyet, programın son gününde ise I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi’nde savaşırken şehit düşen 13 Türk askerinin Krakow’daki Rakowicki mezarlığında bulunan kabirlerini ziyaret etti.
I. Dünya Savaşı sırasında Galiçya Cephesi’ne çoğunluğu Çanakkale Savaşı’nda yer alan askerler olmak üzere 35 bine yakın asker gönderildi. Galiçya Cephesi, 12 bine yakın şehitle Osmanlı toprakları dışında en çok şehit verilen cephe oldu. Ayrıca Çekya, Macaristan, Polonya ve Ukrayna’da da Türk şehitlikleri bulunuyor.

Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

Galiçya Cephesi şehitleri Polonya’da anıldı

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