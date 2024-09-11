Galip Ensarioğlu istifa mı edecek? Narin Güran cinayeti sonrası söyledikleri tartışma yaratmıitı, yeni açıklama geldi

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı yorumlarla bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Sözcü Televizyonu’na konuşam AK Partili Ensarioğlu, siyaseti bırakmayı düşündüğünü söyledi.

“DEVLETİN BİLDİĞİNDEN DAHA FAZLASINI BİLMİYORUM"

Katıldığı yayınlarda “Kim yapmış olabilir?” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu, Narin cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuştu.

"NARİN'İN DEDESİ ARKADAŞIMDI"

Katledilen Narin’in yıllar öncesi vefat eden dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AK Partili Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"MERKEZ SAĞDA SİYASET YAPMIŞ BİR AİLE"

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.”

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, bunun yurt dışından bot hesaplar ve PKK terör örgütü mensupları tarafından yapıldığını ifade ederek sözlerini sürdürdü:

"Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.”