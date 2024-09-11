Galip Ensarioğlu'ndan 'istifa edecek' iddiasına yalanlama! Narin Güran cinayeti sonrası söyledikleri tartışma yaratmıştı, yeni açıklama geldi

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yaptığı yorumlarla bir anda eleştiri oklarının hedefi haline gelen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan yeni açıklamalar geldi. Sözcü Televizyonu’na konuştuğu belirtilen AK Partili Ensarioğlu'nun siyaseti bırakmayı düşündüğünü söylediği aktarıldı.

“DEVLETİN BİLDİĞİNDEN DAHA FAZLASINI BİLMİYORUM"

Katıldığı yayınlarda “Kim yapmış olabilir?” sorusuna yanıtlar verdiğini, tahminlerini dile getirdiğini ifade eden Ensarioğlu'nun Narin cinayetine dair, “Devletin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Soruşturma aşamasında ifadeler vardı bunların hepsi konuşuldu, ifadeler mahkeme tutanaklarına geçti ve bunlar ifşa oldu. Onun ötesinde bildiğim bir şey yok” diye konuştuğu belirtildi.

"NARİN'İN DEDESİ ARKADAŞIMDI"

Katledilen Narin’in yıllar öncesi vefat eden dedesi ile arkadaş olduğunun altını çizen AK Partili Ensarioğlu, “Siyasetçiyim diye yalan mı söylemem lazım” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"MERKEZ SAĞDA SİYASET YAPMIŞ BİR AİLE"

"Tanıdığım bir aileyi ‘tanımıyorum’ mu diyeyim. ‘Tanımıyorum’ desem yalan söylemiş olacağım. Ailenin siyasi aidiyeti üzerinden yorumlar yapılıyor. Ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Hizbullahçı değil ama merkez sağda siyaset yapmış bir aile. Vahşi bir cinayette ailenin siyasi aidiyetinin ne kıymeti var? Benim ifadelerim samimi ifadeler.”

"SİYASETİ BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYOR" İDDASI

Yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını belirten Ensarioğlu'nun sözlerini sürdürdüğü iddia edildi:

"Vallahi siyaseti bırakmayı düşünüyorum. Özellikle yurt dışı kaynaklı PKK unsurlarının bu işi yayması ama sosyal medyada dolaşan bir sürü başı boş insanın da yargısız infaz yapması. Biz neden siyaset yapıyoruz? Şeref ve haysiyetimiz için. Madem bırakayım siyaseti daha iyi. Böyle bir şey olur mu? Bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım. Benim birilerini kollama saklama şeyim olabilir mi? Bu kız artık hepimizin kızı.”

ENSARİOĞLU'NDAN 'İSTİFA' İDDİALARINA YALANLAMA

Sözcü'de yer alan söz konusu haber kısa sürede gündem yaratırken, Galip Ensarioğlu'ndan ise 'istifa' iddialarına yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sözlerinin bir kez daha çarpıtıldığını iddia eden Ensarioğlu, yoluna kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Ensarioğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur. Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım.

Günlerdir yaptığınız kirli oyunlarla, organize ettiğiniz linç saldırılarıyla, kast etmediğim her türlü yalan ve iftiralarla dolu itibarsızlaştırma çabalarınızla beni yolumdan ve davamdan alıkoyabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ne kadar aciz olduğunuzu, bu yaşananlarla bir kez daha gösterdiniz. Beklediğim özür ve sorumluluğu almak yerine, iftiralarla ve çarpıtmalarla halkımızı yanıltmaya devam ediyorsunuz.

Ancak halkımızın bu manipülasyoncu zihniyetin farkında olduğunu ve yanımda olduğunu görmek, mücadeleme olan inancımı daha da artırıyor. Tüm bu süreçte destek ve anlayış gösteren herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla."