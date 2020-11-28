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Galip Öztürk’ün yeğeninin yazlık evinde yangın: Damatları öldü

28.11.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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İş adamı Galip Öztürk’ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iş adamı Galip Öztürk’ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın meydana geldi.

İş adamı Galip Öztürk’ün kardeşinin kızına ait yazlık evde çıkan yangında damatları hayatını kaybetti.
Yangın, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan iş adamı Galip Öztürk’ün erkek kardeşinin kızına ait yazlık evde saat 04.00 sıralarında yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilatta olan yazlık evin bahçesindeki bekçi için yapılan odada çıkan yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Ancak yangında Galip Öztürk’ün yeğeninin kocası Mustafa Terzi (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Terzi’nin cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Mustafa Terzi’nin Çarşamba Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erdoğan Terzi’nin oğlu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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