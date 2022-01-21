HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

21.01.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Birleşik Krallık hükümetinin Covid konusunda uzun bir süredir bilimden uzaklaştığını söyledi.

Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford, Boris Johnson hükümetinin Covid yerine, dikkatleri içinde bulunduğu sorunlardan uzaklaştırmaya odaklandığını öne sürdü.

Drakeford, Birleşik Krallık hükümetinin Covid konusunda uzun bir süredir bilimden uzaklaştığını söyledi.

Başbakan Johnson, karantina önlemleri sürerken Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen içkili partilere katıldığı için istifa baskısı altında.

Johnson, bu hafta 27 Ocak'tan itibaren Covid kısıtlamalarının gevşetileceğini ve 24 Mart'ta da 'tamamen önlemsiz bir hayatın' başlamasının hedeflendiğini açıklamıştı.

BBC'ye konuşan Drakeford, "Biz Galler'de hep farklı bir yol izledik ve adım adım bilimi takip ettik. İngiltere'deki hükümet gibi zor durumda olsaydık, dikkatleri bunlardan uzaklaştırmak için gazete manşetlerine oynamazdık" dedi.

Drakeford Başbakanlık konutundaki parti skandalıyla ilgili görüşlerini açıklarken de "Hükümetin uzun bir süredir bilimi terk ettiğine şüphe yok. Hükümet zor durumda ve sürekli olarak dikkatleri içinde bulunduğu korkunç kaostan uzaklaştırma arayışında" diye konuştu.

Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Galler de aşamalı olarak Covid önlemlerini hafifletiyor.

https://twitter.com/Simonhartmp/status/1484508028837801986?s=20

Üç haftalık bir geçiş süreci içinde önlemlerin çoğunun kaldırılması planlanıyor. Ancak mağazalarla cafe ve barlarda maske zorunluluğu devam edecek, gece kulüplerinde Covid sertifikası istenecek ve karantina kuralları sürecek.

Galler'den sorumlu bakan Simon Hart, Drakeford'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Hart Twitter mesajında "Galler Başbakanı'nın açıklamaları yersiz. Bunlar, tıbbi danışmalar ve kamuoyuna yönelik fırsatçılıkla yapılmış hakaretler" dedi.

Galler Başbakanı: Johnson hükümeti dikkatleri sorunlarından uzaklaştırma peşinde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Bilim dünyası tedirgin! Koronavirüste bu senaryo konuşuluyorBilim dünyası tedirgin! Koronavirüste bu senaryo konuşuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

Son dakika: Muslera'nın yeri sonunda doluyor! Galatasaray'ın yeni kalecisi çok tanıdık

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

AFAD’dan kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Kar altında buz tutan eşeklerle ilgili harekete geçildi!

Kar altında buz tutan eşeklerle ilgili harekete geçildi!

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

SON DAKİKA | Gaziantep'te son durum: Helikopterler peş peşe havalandı! Yol kontrollü şekilde ulaşıma açıldı, Vali Gül'den önemli uyarı

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

Tıraş işlerini evde şipşak halletmek isteyen erkekler...

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.