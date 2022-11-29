GALLER İNGİLTERE MAÇI CANLI İZLE! 2022 Dünya Kupası Galler İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler!

Galler İngiltere maçı için geri sayım sürüyor. İki ekip 2022 Dünya Kupası B Grubu'ndaki son karşılaşmalarında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu olurken sporseverler internette Galler İngiltere maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası Galler İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler İngiltere maçı bugün (29 Kasım 2022 Salı) oynanacak.

Heyecanla beklenen maç, saat 22.00'de başlayacak.

GALLER İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler İngiltere maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

Karşılaşma Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak.

Mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

GALLER İNGİLTERE MAÇIMDA MUHTEMEL 11'LER

Galler: Ward, Mepham, Rodon, Davies, Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams, James, Moore, Bale

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Foden, Kane

GALLER İNGİLTERE MAÇI CANLI TAKİP

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