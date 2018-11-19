Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Thomas'ın, Twitter'dan paylaştığı videoda suratından da yaralanmış olduğu görülüyor. Thomas videoda "Cinsel yönelimimden ötürü kendi şehrimde nefret suçu kurbanı oldum" dedi.

44 yaşındaki Thomas, 2009 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Thomas'ın talebi üzerinde 16 yaşındaki saldırgan hakkında 'onarıcı adalet' ilkesi kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Eski takım kaptanı, bunun saldırganın "öğrenmesi" için en doğru yol olduğunu söyledi.

Olaydan çok etkilendiği açıkça görülen Thomas, paylaştığı videoda Cumartesi gecesi yaşanan saldırıda kendisine yardımlarından ötürü polise ve Cardiff halkına da teşekkür etti.

Thomas "Dışarıda bize zarar vermek isteyen birçok insan var, ama bize yardım etmek isteyen insanların sayısı onlardan çok daha fazla, bu yüzden umarım bu olumlu bir mesaj olur" dedi.

Thomas'ın mesajına yüzlerce destek mesajı geldi.

Galler furbol takımının eski kalecisi Neville Southall "Başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm ama seni destekleyen binlerce insan var. Olumlu tarafına odaklanmanı çok beğendim. Rol model olmaya devam et" yazdı.