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Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

19.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Galler rugby takımının eski kaptanı Gareth Thomas, 'cinsel yönelimi nedeniyle' Cardiff'te saldırıya uğradığını söyledi.

Galler rugby takımının eski kaptanı 'eşcinsel olduğu için' saldırıya uğradı

Thomas'ın, Twitter'dan paylaştığı videoda suratından da yaralanmış olduğu görülüyor. Thomas videoda "Cinsel yönelimimden ötürü kendi şehrimde nefret suçu kurbanı oldum" dedi.

44 yaşındaki Thomas, 2009 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı.

Thomas'ın talebi üzerinde 16 yaşındaki saldırgan hakkında 'onarıcı adalet' ilkesi kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Eski takım kaptanı, bunun saldırganın "öğrenmesi" için en doğru yol olduğunu söyledi.

Olaydan çok etkilendiği açıkça görülen Thomas, paylaştığı videoda Cumartesi gecesi yaşanan saldırıda kendisine yardımlarından ötürü polise ve Cardiff halkına da teşekkür etti.

Thomas "Dışarıda bize zarar vermek isteyen birçok insan var, ama bize yardım etmek isteyen insanların sayısı onlardan çok daha fazla, bu yüzden umarım bu olumlu bir mesaj olur" dedi.

Thomas'ın mesajına yüzlerce destek mesajı geldi.

Galler furbol takımının eski kalecisi Neville Southall "Başına gelenlerden dolayı çok üzgünüm ama seni destekleyen binlerce insan var. Olumlu tarafına odaklanmanı çok beğendim. Rol model olmaya devam et" yazdı.

BBC'nin spor spikeri Gabby Logan da "Sana kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz büyük adam" tweetini attı.

Irk, din, etnik köken, engellilik, cinsel yönelim ve cinsel kimliğe yönelik düşmanlıktan kaynaklanan suçlar nefret suçu kapsamına giriyor.

Güney Galler polisi 16 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiğini ve pişman olduğunu söylediğini açıkladı.

Polis yaptığı açıklamada onarıcı adaletin kurbanın ihtiyaçlarını merkeze koyan, suça pozitif çözümler bulmaya ve gençleri eylemlerinin sorumluluğunu almaya teşvik eden bir cezai adalet sistemi olduğunu belirtti.

Onarıcı Adalet Konseyi de ilkenin temel prensibinin kurbanın suçluyla iletişimini kurarak, saldırganın neden olduğu zararın farkına varmasını sağlamak olduğunu belirtti.

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Galler rughby takımı gareth Thomas cardiff

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