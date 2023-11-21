SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Galler Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Milli Takım muhtemel 11'leri

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ! Galler Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda? Milli Takım muhtemel 11'leri

21.11.2023 10:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler Türkiye maçı canlı olarak ekrana gelecek. A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında rakibine konuk oluyor. Maç, 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya'yı 3-2 yendiğimiz hazırlık maçına ilişkin "Asla pes etmeyen bir Türk ruhu vardı" demişti. Şimdi gözler Cardiff'teki maça çevrildi. Galler Türkiye maçı canlı izleme ekranı araştırılıyor. Peki, Galler Türkiye maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

Galler Türkiye maçı canlı olarak yayınlanacak. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçı için nefesler tutuldu. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali üstlenwecek. Maçın dördüncü hakemi ise Martin Matoa olarak açıklandı. Galler Türkiye maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Galler Türkiye maçının saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler...

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı bugün (21 Kasım Salı) saat 22:45'te başlayacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Galler Türkiye maçı şifresiz olarak TRT 1'de yayınlanacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

A MİLLİ TAKIM'IN HEDEFİ GRUBU LİDER BİTİRMEK

Türkiye, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son karşılaşmalar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇINDA HAKEM MATEJ HUG DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic Video Yardımcı Hakem (VAR), Alen Boroak ise AVAR olarak görev yapacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Willams, Morrell, Ampadu, Ramsey, Wilson, James, Johnson.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştıFIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştı
Kenan Yıldız için ilginç açıklama!Kenan Yıldız için ilginç açıklama!
Başkan adayından görülmemiş vaat!Başkan adayından görülmemiş vaat!
Anahtar Kelimeler:
galler türkiye maçı ne zaman hazırlık maçı ward maçı yayınlanacak hakemi maçın maç,
En Çok Okunan Haberler
Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Elektrikli araçta ÖTV matrahı kararı sonrası listeler alt üst olacak

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Nihal Candan evli çıktı! Nikah görüntülerinden şaşırtan detay

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Galatasaray'dan devre arası hamlesi

Galatasaray'dan devre arası hamlesi

Boey ile anlaşma sağlanamıyor!

Boey ile anlaşma sağlanamıyor!

Başkan adayından görülmemiş vaat!

Başkan adayından görülmemiş vaat!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Öğretmenden sürpriz! Sınav notlarına caps ekledi

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.