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GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE! UEFA EURO 2024 elemeleri Galler Türkiye maçı kaç kaç? Milli maçta ilk 11'ler!

20.11.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Galler Türkiye maçı canlı olarak ekrana gelecek. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son karşılaşması 33 bin 280 seyirci kapasiteli Cardiff City Stadı'nda oynanacak. EURO 2024 Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan'ı konuk eden rakip takım, maçtan 1-1 berabere ayrılmıştı. Şimdi gözler Galler Türkiye maçına çevrildi. Peki, Galler Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

Galler Türkiye maçı canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa ise olarak açıklandı. Galler Türkiye maçı canlı izleme ekranı şimdiden internette araştırılıyor. İşte Galler Türkiye maçının saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'ler...

GALLER TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galler Türkiye maçı bugün (21 Kasım Salı) saat 22:45'te başlayacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galler Türkiye maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Galler Türkiye maçı şifresiz olarak TRT 1'de yayınlanacak.

Galler Türkiye maçı canlı izle

A MİLLİ TAKIM'IN HEDEFİ GRUBU LİDER BİTİRMEK

Türkiye, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak.

Son karşılaşmalar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip.

Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek.

Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

Galler Türkiye maçı canlı izle

GALLER TÜRKİYE MAÇINDA HAKEM MATEJ HUG DÜDÜK ÇALACAK

Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını Matej uni ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matoa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic Video Yardımcı Hakem (VAR), Alen Boroak ise AVAR olarak görev yapacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇINDA İLK 11'LER

Galler: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Salih Özcan, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

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