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  4. Galler'de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı

Galler'de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı

22.09.2020 13:51 | Son Güncelleme

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'nde her sabah saat 7'de yaşanan internet kesintisinin eski bir televizyondan kaynaklandığı tespit edildi.

Galler'de bir köyde her sabah internetin eski bir televizyon yüzünden kesildiği ortaya çıktı

Birleşik Krallık'ın Galler Özerk Bölgesi'nde her sabah saat 07:00'de yaşanan internet kesintisinin eski bir televizyondan kaynaklandığı tespit edildi.

Televizyonun sahibi olan Aberhosan köyündeki adı açıklanmayan kişi, eski televizyonunun bütün köyün internetini kesebileceğinden habersiz olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'taki geniş bant internet altyapısını yöneten Openreach'e bağlı mühendisler 18 aydır sorunun kaynağını bulmaya çalışıyordu.

Bu süreçte kablo altyapısının değiştirilmesi de sorunu çözmemişti.

Soruna yol açtığı için üzüldüğü belirtilen köylü, televizyonunu bir daha kullanmama sözü verdi.

Openreach yetkilileri söz konusu televizyonu tespit edebilmek için özel bir cihaz kullandı.

İkinci el olarak aldığı eski televizyonu her sabah 07:00'de açtığını söyleyen televizyon sahibi, sorunun kendi hanesinden kaynaklandığını öğrenince "dehşete düştü".

Televizyonun yüksek seviyeli atımlı frekans (SHINE) yaydığı tespit edildi. Söz konusu sinyal, diğer elektronik cihazların çalışmasını engelleyebiliyor.

Internet loading bar

Başka neler internet sorununa yol açabilir?

Openreach Galler Mühendis Şefi Suzanne Rutherford, sokak aydınlatmalarından mikrodalgalara kadar pek çok elektrikli cihazın internet bağlantılarında soruna yol açabileceğini söyledi ve ekledi:

"Halka sertifikalı ve güncel standartlara uygun elektronik aletler kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

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