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Galler'de maymununa kokain ikram edip üstüne sifon çeken kadına ceza

11.12.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının ömür boyu hayvan bakması yasaklandı.

Galler'de maymununa kokain ikram edip üstüne sifon çeken kadına ceza

Galler'de maymununa kokain ikram eden ve üstüne sifon çeken bir kadının ömür boyu hayvan bakması yasaklandı.

Newport kentinden 38 yaşındaki Vicki Holland'a 12 haftalık hapis cezasının yanı sıra 12 ay da ertelenmiş hapis cezası verildi.

Üç ayrı suç işlediğini kabul eden Holland, 420 sterlinlik mahkeme masrafı ve 128 sterlin de ceza ödeyecek.

Maymuna kokain ikram edildiği an

Kraliyet Hayvanlara Zulmü Önleme Topluluğu'ndan (RSPCA) Sophie Daniels, videoyu gördükten sonra ipek maymununun durumuna dair derin bir endişe duyduklarını söyledi:

"Zanlının cep telefonundan çıkan bir videoda ipek maymununa kokain ikram ettiği görülürken bir diğerinde de korktuğu çok bariz olan hayvanı klozetin içine koyarak sifon çektiği yer alıyor.

"Görüntülerde Holland bağırıyor, küfrediyor ve gülüyor. Korkudan donakalan maymun ise klozetin kenarlarına tutunabilmeye çalışıyor.

"Bağımsız bir veteriner de hayvanın gereksiz acı çektiği yönünde rapor verdi ."

Maymunun durumu, polislerin Holland'ın telefonunda bulduğu videolardan sonra ortaya çıktı.

RSPCA, primatların evcil hayvan olarak beslenmesine tamamen karşı çıktıklarını belirtti

Videoların ortaya çıkmasından sonra polisler Holland'ın evinde arama yaptı fakat kadın maymunu bir hafta önce başkasına sattığını öne sür

Sonradan bulunan ipek maymunu RSPCA'ya teslim edildi.

Sophie Daniels, hayvanın ihtiyaç duyduğu bakımların yapılmakta olduğunu söyledi ve ekledi:

"Primatların karmaşık ihtiyaçlarını ev ortamında karşılamak çok zor olduğu için bu hayvanların evcil hayvan olarak alınmasına tamamen karşıyız."dü.

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