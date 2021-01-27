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Galler’de Oxford-AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste şüpheli paket ihbarı

27.01.2021 18:22 | Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretildiği tesis, şüpheli paket alarmının ardından boşaltıldı.Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de bulunan Wrexham sanayi sitesi içerisinde Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretiminin yapıldığı Wockhardt aşı tesisinde sabah saatlerinde şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretildiği tesis, şüpheli paket alarmının ardından boşaltıldı.
Birleşik Krallık’a bağlı Galler’de bulunan Wrexham sanayi sitesi içerisinde Oxford-AstraZeneca’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının üretiminin yapıldığı Wockhardt aşı tesisinde sabah saatlerinde şüpheli paket ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, polis fabrika çalışanlarından üretime ara vermelerini ve fabrikayı boşaltmalarını istedi.
Tesiste, güvenliğin sağlanmasının ardından bölgeye bomba imha ekipleri ile bomba imha robotu geldi.
Wockhardt tarafından yapılan açıklamada, "Bu sabah Wrexham’da bulunan Wockhardt UK, şüpheli bir paket ile karşılaştı. Konuyla ilgili tüm yetkililere haber verdik ve olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep ettik. Gerekli ihbarı gerçekleştirdikten sonra, polisler ve bomba imha uzmanları bulunduğumuz bölgeye gelerek güvenliği sağlamak için gerekli önlemleri aldı. Polis ekiplerinin bizlere verdiği bilgi doğrultusunda fabrika da bulunan çalışma arkadaşlarımızı, ekiplerinin belirlediği bir noktaya tahliye ettik. Polis ekipleri, şüpheli paket çevresinde bütün önlemleri almış durumundalar" denildi.
Polis ekiplerinin çalışması bölgede devam ederken, sanayi bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. Kuzey Wales polisi tarafından yapılan açıklamada, bölge halkının olay yerinden uzak durmaları gerektiği ve ikinci emre kadar yolların kapatıldığı uyarısı yapıldı.

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