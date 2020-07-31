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Gallup: “Türkiye’nin Yüzde 73’ü ABD Liderliğini Onaylamıyor”

31.07.2020 21:01 | Son Güncelleme

Gallup’un anketine göre, Başkan Trump’ın üçüncü yılında ABD’nin dünyadaki imajı, önceki iki başkana göre daha zayıf. Türkiye’de de ankete katılanların yüzde 73’ü ABD’nin liderliğini onaylamadıklarını belirtti

Gallup: “Türkiye’nin Yüzde 73’ü ABD Liderliğini Onaylamıyor”

Gallup araştırma şirketinin küresel liderlik anketinden, Başkan Donald Trump’ın üçüncü yılında ABD’nin dünyadaki imajının, kendisinden önceki iki başkana göre daha az popüler olduğu sonucu çıktı. Türkiye’de de ankete katılanların yüzde 73’ü ABD’nin liderliğini onaylamadığını belirtti.

Bu yıl yüzde 44 destek alan Almanya son üç yıldır küresel liderlik anketinde en çok puan alan ülke konumunda.

Hangi ülke liderlik konusunda en çok desteğe sahip?

Merkezi Amerika’da bulunan Gallup Araştırma Şirketi’nin her yıl 135 ülke ve bölgede yaptığı küresel liderlik anketinde Trump’ın başkanlığının ilk yılı olan 2017’de ABD’nin liderliğine olan destek yüzde 30’la rekor derecede düşük bir seviyedeydi. 2019 yılında bu oran yüzde 33’e yükselse de, 2008’de dönemin başkanı George W. Bush yönetimi sırasındaki yüzde 34’lük desteğin bir puan gerisinde kaldı.

Amerika’yı yüzde 32 ile Çin, yüzde 30 ile Rusya takip etti. Gallup anketine göre ABD liderliğine olan destek 2019 yılı boyunca küresel boyutta arttı. Trump yönetimindeki Amerika’ya en büyük destek Afrika kıtası ülkelerinden geldi.

ABD'ye en büyük destek Afrika ve Balkan ülkelerinden

Anketten Amerika’nın imajının Avrupa ülkelerinde kan kaybetmeye devam ettiği sonucu da çıktı. ABD liderliğine olan desteğin en çok düştüğü ülkeler İtalya, Lübnan, Irak, Sierra Leone ve Zambiya oldu.

Amerika’nın küresel beğenilme oranının en yüksek çıktığı ülkeler ise yüzde 82 ile Kosova, yüzde 67 ile Arnavutluk ve yüzde 59 ile Polonya olarak tespit edildi.

Türkiye’de ise ankete katılanların yüzde 12’si ABD’nin liderliğini onayladığını, yüzde 73’ü onaylamadığını, yüzde 14’ü ise bu konuda fikri olmadığını ya da yanıt vermek istemediğini söyledi.

Gallup anketine göre ABD liderliğine en çok destek veren Asya ülkeleri arasında yüzde 64’le İsrail başı çekiyor. Bu ülkeyi yüzde 62 ile Moğolistan ve Türkmenistan, yüzde 58’le Filipinler, yüzde 54 ile Nepal ve yüzde 53’le Myanmar izliyor.

Anket 2019 yılının Mart ayı ve 2020 yılının Şubat ayı arasında 135 ülke ve bölgede yapıldı. Her bölge ve ülkede 15 yaş üzeri 1.000 kişiye aynı sorular yöneltildi.

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