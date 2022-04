'Gamalı haç' iddiası tüyler ürpertti! 'Tecavüz edilmiş, işkence görmüş ve dağlanmış ceset'

Ukraynalı bir milletvekili, Rus birliklerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin son kanıtlar olarak bedeninde gamalı haç damgası olan bir kadın bulunduğunu söyledi. Liberal Holos partisi parlamenterlerinden Lesia Vasylenko, Twitter'da 'tecavüze uğramış ve öldürülmüş bir kadının işkence görmüş cesedi' olduğunu söylediği bir görüntüyü paylaştı.

Vasylenko paylaşımında 'Rus askerleri yağmalıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyor... Gamalı haç şeklinde yanıkları olan kadınlar. Rusya. Bunu Rus erkekler yaptı" ifadelerine yer verdi.

Liberal Holos partisi parlamenterinin paylaştığı görüntüde çürüklerle kaplı çıplak bir gövde görülüyor. Gövdenin derisi dağlanarak büyük bir Swastika sembolü çizilmiş.

Tortured body of a raped and killed woman. I’m speechless. My@mind is paralyzed with anger and fear and hatred. #StopGenocide #StopPutinNOW pic.twitter.com/Kl0ufDigJi