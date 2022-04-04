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'Gamalı haç' iddiası tüyler ürpertti! 'Tecavüz edilmiş, işkence görmüş ve dağlanmış ceset'

04.04.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam görüntülerinin tüm dünyanın kanını dondurmasının ardından korkunç bir iddia ortaya atıldı. Ukraynalı bir milletvekili, Twitter hesabından paylaştığı görüntünün 'tecavüz edilmiş, işkence görmüş ve üzerine gamalı haç dağlanmış' bir kadının cesedine ait olduğunu ileri sürdü.

'Gamalı haç' iddiası tüyler ürpertti! 'Tecavüz edilmiş, işkence görmüş ve dağlanmış ceset'

Ukraynalı bir milletvekili, Rus birliklerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin son kanıtlar olarak bedeninde gamalı haç damgası olan bir kadın bulunduğunu söyledi. Liberal Holos partisi parlamenterlerinden Lesia Vasylenko, Twitter'da 'tecavüze uğramış ve öldürülmüş bir kadının işkence görmüş cesedi' olduğunu söylediği bir görüntüyü paylaştı.

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Vasylenko paylaşımında 'Rus askerleri yağmalıyor, tecavüz ediyor ve öldürüyor... Gamalı haç şeklinde yanıkları olan kadınlar. Rusya. Bunu Rus erkekler yaptı" ifadelerine yer verdi.

Liberal Holos partisi parlamenterinin paylaştığı görüntüde çürüklerle kaplı çıplak bir gövde görülüyor. Gövdenin derisi dağlanarak büyük bir Swastika sembolü çizilmiş.

Görüntünün ne zaman ve nerede çekildiği tam olarak belli olmamakla birlikte sosyal medyada Rusya yanlısı kullanıcıların görüntüyü daha önce paylaştığı ortaya çıktı. Rusya yanlısı kullanıcılar kadının derisine gamalı haç kazıyanın Ukrayna ordusunun Neo-Nazizm bağlantıları ile bilinen Azak Taburu olduğunu öne sürüyor.

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Buça ve Irpin şehirlerinden gelen ürkütücü görüntüler, sokaklarda bırakılan ve toplu mezarlara gömülen yüzlerce sivilin cesetlerini gösteriyor.

Putin, askerlerine ülkenin faşistler tarafından yönetildiğini söyleyerek, uzun süredir 'özel askeri operasyonunun' hedeflerinden birinin Ukrayna'yı 'Nazilikten arındırmak' olduğunu iddia ediyor.

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