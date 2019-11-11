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Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 15:07 | Son Güncelleme

Gambiya, Arakan için UCM'ye başvurdu

ABUJA (AP) - Batı Afrika ülkelerinden Gambiya, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurdu.

Gambiya Adalet Bakanı Abubekir Marie Tambadou, yaptığı açıklamada, Myanmar'da yaşanan soykırım karşısında bir şey yapılmamasının utanç verici olduğunu söyledi.

Tambadou, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduklarını belirterek "Etrafımızda gerçekleşen korkunç vahşete karşı Myanmar'a ve uluslararası toplumun geri kalanına açık bir mesaj gönderiyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletlerin en yüksek mahkemesi olan UCM'ye yapılan başvuruda, Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması ve vahşetin derhal durdurulması talep edildi.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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