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Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ikili ve heyetlerarası görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 42 büyükelçiliğinin bulunduğunu belirterek, "Afrika'da hedef, bu sayıyı 50 elçiliğe çıkarmak ve her ülkede büyükelçilik açmak.

Selen YALAZ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afrika'da 42 büyükelçiliğinin bulunduğunu belirterek, "Afrika'da hedef, bu sayıyı 50 elçiliğe çıkarmak ve her ülkede büyükelçilik açmak. Afrika ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gambiya Dışişleri, Uluslararası İş Birliği ve Yurt Dışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, konuk bakan ile baş başa görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'nin Afrika'da 42 büyükelçiliğinin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Afrika'da hedef, bu sayıyı 50 elçiliğe çıkarmak ve her ülkede büyükelçilik açmak. Afrika ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

'FETÖ OKULLARINI KAPATAN İLK ÜLKE'

Gambiya ile ilişkileri geliştirmek istediklerini de belirten Bakan Çavuşoğlu, "Şu an ticaret hacmimiz 40 milyon dolar. Bu ticaret hacmini geliştirmek istiyoruz. Bugün iki tane anlaşma imzaladık, ilişkilerimizin güçlenmesi için. Gambiya'da kalkınma yardımlarımız sayesinde orada saygı duyulan bir millet olduk. TİKA Gambiya'da ofis açtı. Ayrıca oradaki öğrencilere burs veriyoruz. Birçok alanda iş birliğini artırıyoruz. Karma Ekonomik Komisyonu için önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Gambiya, dost olduklarını her zaman göstermiştir. 15 Temmuz hain FETÖ darbesinden sonra desteğini gördük. Gambiya ilk FETÖ okullarını kapatan ülke oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda Bakan Tangara'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmek için Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un mektubunu getirdiğini belirtti.

'TÜRKİYE AFRİKA'DA ETKİLİ ÜLKE'

Mamadou Tangara ise Türkiye'nin çok uzun zamandır Gambiya'nın güvenliğine destekte bulunduğunu kaydetti. Çeşitli konulardaki desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Tangara, "Türk heyeti hiçbir şey istemeden bizimle birlikte çalışmalarını yürütüyor. Gambiya Üniversitesi'nin kurulmasına yardımcı oldu. Türkiye'ye Afrika kıtasındaki etkisinden dolayı teşekkür ederiz. Türk iş insanlarını buradan Gambiya'ya davet ediyorum. Onların uygun yatırımları için çok güçlü çalışıyoruz. Türkiye'nin desteğini hissediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın selamlarını Sayın Erdoğan'a iletiyoruz" diye konuştu.

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