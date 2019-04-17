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Gambiya Dışişleri Bakanı Tangara Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, yarın Türkiye’ye geliyor.Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, 18-19 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, yarın Türkiye’ye geliyor.
Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Gambiyalılar Bakanı Mamadou Tangara, 18-19 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

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