HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gambiya’da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti

Gambiya’da cumhurbaşkanına karşı protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Gambiya’da Cumhurbaşkanı Barrow’a karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.Gambiya’da binlerce kişi, devlet başkanlığı süresini uzatma niyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u protesto etmek için sokaklara çıktı.

Gambiya’da Cumhurbaşkanı Barrow’a karşı düzenlenen protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti.
Gambiya’da binlerce kişi, devlet başkanlığı süresini uzatma niyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Adama Barrow’u protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis ve protestocular arasında çıkan arbedede 3 kişi hayatını kaybetti. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, gaz solunumu nedeniyle yaralananlar oldu. Serrekunda hastanesi yönetimi, protestolarda yaralanan ve hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Batı Afrika ülkesi Gambiya’da eski Cumhurbaşkanı Yahya Jammeh 22 yıllık iktidarını 2016’da muhalefet lideri Adama Barrow’a kaybetmişti. Barrow göreve geldiği 2016’da halka sadece 3 yıl görevde kalma sözü vermiş ancak 2019’da başkanlık süresini 2 yıl daha uzatma niyetini açıklamıştı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barrow’la görüşmek için Gambiya’ya hareket edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!
Esad ve Rus uçakları yine İdlib’i vurdu : 4 ölüEsad ve Rus uçakları yine İdlib’i vurdu : 4 ölü
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

NBA'in efsane ismi hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Acun Ilıcalı’dan canlı yayında yardım kampanyası! Elazığ için rekor bağış!

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Korkulan oluyor! Sayı yükseldi: 80 ölü, 2744 hasta

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

Drift yapan ambulans şoförü büyük tepki çekmişti! Yeni gelişme

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

FETÖ'nün 'mahremlerine' operasyon!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan deprem açıklaması: Rehberler destek için bölgede

Diyanet'ten deprem açıklaması: Manevi rehberlerimiz bölgede

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu! 10 Ocak'ta kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'a mı ait?

Riva açıklarında erkek cesedi bulundu!

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Elazığ'da 948 artçı deprem meydana geldi

Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi! 'Buradaki daha tehlikeli'

YHT hattında büyük tehlike!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.