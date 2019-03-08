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Gambiya'dan 66 milyon dolarlık elektrik projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 02:00 | Son Güncelleme

Gambiya Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Mambury Njie - "66 milyon dolara mal olan ECOWAS Bölge Elektrik Erişim Projesi Anlaşması, Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde imzalandı" - "Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek ve köyden kente göçün önüne geçmek amaçlanmıştır"

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya ve Dünya Bankası arasında imzalanan 66 milyon dolarlık elektrik projesi anlaşması ile 1 milyondan fazla insan elektriğe kavuşacak.

Gambiya Maliye ve Ekonomik İşler Bakanı Mambury Njie, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "66 milyon dolara mal olan ECOWAS Bölge Elektrik Erişim Projesi Anlaşması, Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde imzalandı." dedi.

Bakan Njie ayrıca, "Bu proje ile kırsal kesimde yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek ve köyden kente göçün önüne geçmek amaçlanmıştır." diye konuştu.

Gambiya Maliye ve Ekonomik İşler Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma ile Gambiya ile birlikte Gine Bissau ve Mali'de toplam 152 bin ev ve 1,1 milyon insan elektriğe kavuşacak.

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elektrik Gambiya

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